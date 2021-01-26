شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يبحث موقف المحطات والتغذية الكهربائية والمآخذ بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء و رئيس الإدارة المركزية لمحطات سيناء لمناقشة موقف المحطات والتغذية الكهربائية وكذلك مناقشة موقف المآخذ بسيناء.

وشدد عبد العاطى على رؤساء الإدارات المركزية بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والعمرات بالمحطات والعائمات أثناء فترة السدة الشتوية.

أوضح عبد العاطى أنه تم الإنتهاء إصلاح عطل كهربى بالونش الرئيسى بمحطة وادى الشيح ٢ بإدارة محطات أسيوط ورفع بلف السكينة بخط الطرد للوحدة 3 وإصلاحه وإنزاله وتركيبه مره أخرى و رفع وصلة الفك والتركيب بخط طرد الوحدة 3 لوجود تسريب مياه وجاري تغيير الجوانات وتجميعه لإعادة تركيبه و فك طلمبة الوحدة رقم 3 لإجراء عمرة.

وقال عبد العاطى أنه تم تركيب محول بئر 23 وادى الشيح 2 بإدارة محطات أسيوط والمتوقف منذ 2009 بعد التواصل مع شركة الكهرباء وعمل قفص حديدى.



يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كلف قيادات الوزارة بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.



وأوضحت وزارة الرى أنها كلف أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات.