شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى الوطنى للاطمئنان على توافر الأكسجين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مركز صحة كوبرى القبة، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازى، بحضور رئيس حى حدائق القبة بالمرور بنطاق الحى.

واستمع نائب محافظ القاهرة، لشكوى مواطن يحتاج إلى إجراء عملية وتم التنسيق لنقله إلى مستشفى جيهان بحى الزأوية الحمراء لإجراء العملية.

كما تفقد نائب المحافظ، بمستشفى الوطنى بشارع الشيخ غراب بحى حدائق القبة وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخإذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور السيد رئيس حى حدائق القبة بالمرور بنطاق الحى وتفقد منافذ السلع الغذائية المتنقلة لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشرى والتأكيد على اتخإذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



























