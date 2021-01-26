شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2 / 2021 م بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا وهم:- م الاسم 1. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل 2. بركات محمد أحمد جاد 3. رمضان عبدالله موسى بلال 4. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوى 5. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجى 6. محمد رمضان يونس جاد 7. محمد زكريا محمد أحمد 8. زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب