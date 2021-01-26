شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2 / 2021 م بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا وهم:-
|م
|الاسم
|1.
|محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
|2.
|بركات محمد أحمد جاد
|3.
|رمضان عبدالله موسى بلال
|4.
|أحمد فهيم إبراهيم الغرباوى
|5.
|إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجى
|6.
|محمد رمضان يونس جاد
|7.
|محمد زكريا محمد أحمد
|8.
|زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب