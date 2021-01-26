شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل سفيرا الفلبين وبنجلاديش بالمقر البابوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم، السفير H.E. Sulpicio M. Confiado سفير دولة الفلبين بالقاهرة، كما استقبل قداسة البابا السفير H.E. MD Monirul Islam سفير دولة بنجلادش بالقاهرة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، السفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر، وتأتى الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة.



البابا مع سفير بنجلاديش



البابا تواضروس وسفير بنجلاديش



البابا تواضروس وسفير الفلبين

وفى وقت سابق من اليوم، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم كريستيان برجر Dr. Christian Berger رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر، وزوجته، وتأتي هذه الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبى فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى.