شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين الاكتشاف المبكر للصدأ الأصفر ومكافحته يقلل من خطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بالحملات التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، للاكتشاف المبكر لأمراض صدا القمح، لافتا أن الاكتشاف المبكر لصدا القمح ومكافحته فور ظهوه يقلل من اضراره وخطورته علي انتاجية المحصول.

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان له، أن أمراض الأصداء (الصدا الاصفر والبرتقالي والاسود ) هي اخطر الامراض التي تصيب الاقماح وتتسبب في تقليل إنتاجيته، وأخطر أمراض الأصداء هو مرض الصدا الأصفر وتظهر أعراضه علي الأوراق والسنابل علي شكل بثرات مسحوقية صغيرة ومستديرة صفراء بلون الصدأ في خطوط طوليه ومتوازية وعند مسحها باليد تظهر لون اصفر وهو مرض فطري ينتقل بسرعة عن طريق الرياح ويعتبر المناخ الحالي بداية من شهر يناير وحتي نهاية فبراير مناخ ملائم لانتشار الصدأ الأصفر حيث تنخفض درجات الحرارة ويتسبب الصدا فى ضمور في حبة القمح مما يقلل الإنتاجية.

واشار نقيب الفلاحين، أن العوامل التي تساعد في الإصابة بإمراض الصدا تكمن في زراعة اصناف من الاقماح غير مقاومة لأمراض الصدا، ووجود بيئه مناسبه لنمو الفطر من انخفاض لدرجة الحرارة ونشاط للرياح مع وجود رطوبة نسبية، ضعف التربة وعدم الاهتمام بالتسميد المناسب والتأخر في المكافحة الفورية.

ولمواجهة امراض الأصداء ، زراعة اصناف اقماح موصي بها من جهات معتمده ومقاومه لأمراض الصدا مع الالتزام بالسياسة الصنفية والمواعيد المثلي للزراعة ، علي المزارع مراقبة محصول لاكتشاف الإصابة مبكرا وسرعة المعالجة بالمبيدات الكيماوية المناسبة والموصي بها مع تكرار الرش.