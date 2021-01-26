شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البطاركة الكاثوليك يبحث الأوضاع الكنسية بمشاركة سفير الفاتيكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، مجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بدار القديس أسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادى.

وجاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، رؤساء الطوائف الكاثوليكية المختلفة، هذا وتضمن الإجتماع مناقشة بعض أمور الكنيسة المحلية في مصر خلال الفترة الحالية.



اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك



اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك



اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك



اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، السبت الماضي، صلوات رسامة وتجليس الأنبا توما حبيب ، أسقفا لإيبارشية سوهاج، بكاتدرائية يسوع الملك في طهطا بسوهاج، وقد وقع البطريرك وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية على مرسوم تقليده مطرانا على سوهاج، وقال فى قداس السيامة الأسقفية للأنبا توما مطران سوهاج الجديد، إن الدور القيادى فى الكنيسة ليس تسلطا ولا امتلاكا، إنما هي خدمة بذل و عطاء و لكى تكون هكذا لابد أن تكون الخدمة ثمرة حب ، مضيفا فى كلمته اليوم السبت ، في قداس تجليس الأنبا توما، نبتهج اليوم بسيامة الأنبا توما ، نشكر الله على مسيرة حياته وعمله في الكنيسة من أجل نموها .