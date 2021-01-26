شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 49 رحلة لنقل 4639 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا الأربعاء 49 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الرياض، المدينة المنورة، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، أسطنبول، أمستردام، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4639 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاًلتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.



