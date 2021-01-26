شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حملات للتفتيش على ارتداء الركاب الكمامة ونسبة الالتزام تعدت 98٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو، أنها مستمرة فى شن حملات تفتيشية لمتابعة التزام الجمهور.بقرار ارتداء الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالاشتراك شرطة المترو، لافتة إلى أن نسبة التزام الركاب بالكمامات تتعدى حاليا 98%.

وأعلنت شركة المترو، استمرارها فى تطبيق غرامة قدرها 50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده.

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأشارت شركة المترو، إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز، مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.