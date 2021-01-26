شكرا لقرائتكم خبر عن برامج وزارة التضامن لخدمات الرعاية الاجتماعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعىُ انفوجراف عن برامج خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة من الوزارة منها رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ورعاية كبار السن وكذلك العديد من الفئات التى تقدم لها الوزارة الخدمات المتكاملة سواء من خلال برامج الدعم النقدى او من خلال مؤسسات الرعاية لهم.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن برامج الرعاية الاجتماعية من وزازة التضامن للفئات المستهدفة فى نقاط محددة.

١-رعاية وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة

٢-حماية وتاهيل الأطفال المعرضين للخطر

رعاية كبار السن

٣-رعاية الأطفال المحرومين من الاسر

٤التوسع فى منظومة الاسر البديلة



