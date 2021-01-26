شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 26 سفينة صادر ووارد آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9170 طن تشمل 1820 طن رمل و7350 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42217 طن تضم 18735 طن ذرة و3259 طن حديد و6100 طن خردة و1473 طن خشب زان و2049 طن زيت طعام و4247 طن ابلاكاش و6354 طن قمح.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1260 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( بسلة وطماطم وفاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( كتان وفول سودانى وشمر ) وفواكة ( برتقال وفراولة وجريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية والاردن والمغرب واسبانيا وايطاليا والمانيا وبلجيكا وروسيا والهند وهولندا وانجلترا واليونان وامريكا والصين وسنغافورة.

وسجل عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106652 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60213 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5211 شاحنة.