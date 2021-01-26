شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق موقعا إلكترونيا لتوفير وظائف عمل للأشخاص ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الاشخاص ذوي القدرات الخاصة لافتة إلى إن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سواء فى إعداد الدستور أو التمثيل النيابي.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين الوزارة وزيرة التضامن الاجتماعي وإحدى الشركات لتدريب وتأهيل 30 شابا وفتاة من ذوى الهمم، ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة منى شبراوي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وعبد الحكيم حسن حسين رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بإحدى الشركات وبحضور محمد علي حسن العضو المنتدب للشركة بهدف تحويل أحد فروع المطاعم التابعة للشركة وتشغيله كاملاً بطاقم عمالة من الشباب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع، والتي تأتى انطلاقاً من استراتيجية وزارة التضامن لمد جسور الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة قطاعات المجتمع لتدريب وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت الوزيرة أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.

وأوضحت "القباج " أن وزارة تعلى من شأن الشباب والمرأة فى برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من حيث توفير فرص عمل وتدريب من أجل التوظيف كما أنها هى جهة الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددة على أن وزارة التضامن بموجب هذه المذكرة ستقوم بتوفير الدعم التقنى الممثل فى مناهج التدريب للشباب ، وتوفير مدرب محترف ومعتمد للغة الإشارة ومتخصص فى إدارة تشغيل المطاعم وتدريب وتأهيل وتقييم الكوادر الفنية والإشراف والكوادر الإدارية لتخصص المطاعم، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للشباب والشابات"ذوى الإعاقة" أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع،وذلك لتأهيلهم للعمل بوظيفة عضو فريق عمل بمطاعم الشركة، وتعيين كل من يجتاز برنامج التدريب بنجاح فى وظيفة عضو فريق عمل بالمطعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق القومي للإعاقة سيعمل علي توفير التمويل للمبادرات القومية من تدريب العاملين وزراعة القواقع وتوفير السماعات، خاصة أن الاشخاص ذوي القدرات الخاصة ثروة قومية.

