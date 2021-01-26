شكري عن اتفاق العلا: لعله ينبئ بتغيُّر في طبيعة العلاقات مع قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن طبيعة العلاقات مع الدول العربية القائمة مميزة وتتصل بتاريخنا المشترك، وكان هناك حرص على العلاقات الطبيعية؛ ولكن السياسة دائمًا ما تأخذ نواحي مغايرة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية كلمته أمام جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وتعقيبه على طبيعة العلاقات مع قطر.

وأشار شكري إلى أن بيان العلا وما تضمنه من التزامات مشتركة، لعله ينبئ بتغير في طبيعة العلاقات، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية.

وأضاف وزير الخارجية أن العلاقات مع أمريكا علاقات استراتيجية وقوية ونحرص على هذه العلاقة، مع وضع أسس تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكل ما يتم خارج هذا الإطار يتم التعامل معه من منطلق أن مصر دولة ذات سيادة وقادرة على إدارة شؤونها.

وأكد وزير الخارجية أن المصالح المشتركة هي التي تحكم هذه العلاقات، ونتعامل مع إدارة بايدن بكل انفتاح وتقدير ولا يمكن إغفالنا على تنوع العلاقات المصرية مع روسيا والصين وأوروبا.