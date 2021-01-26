شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 47 مليون جنيهًا لتطوير وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصري لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركز لتجميع الألبان في 4 محافظات ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

ووافق «القصير» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة في المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان على أن تكون طبقًا للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص، وقد تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان أنه تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب وزير الزراعة أن الإهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجي الألبان، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع.

وأوضح «الصياد»، أن مشروعات مراكز تجميع الألبان يعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن، مشددًا على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، كما أن فترة ضمان الأجهزة تمتد من 10 إلى 20 سنة.

وطالب «سليمان» أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).