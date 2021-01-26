شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الحسنة» بسيناء يؤكد على خدمة المواطنين وتوفير الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الحسنة، في وسط سيناء، الاجتماع التنفيذى لشهر يناير الحالى، برئاسة أسامة أحمد محمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، وبحضور المهندس نائب رئيس المركز، والمدينة وسكرتير عام المجلس والمدينة ورؤساء القرى ومديرى الإدارات الخدمية بمركز ومدينة الحسنة، حيث بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة لجميع رجال الشرطة المصرية ورجال الشرطة في مركز ومدينة الحسنة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

وأكد بيان لمجلس المدينة، أنه تم عرض بعض مطالب واحتياجات القرى للوقوف عليها، والعمل على تلبيتها، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي شدد على الجهات المعنية بتنفيذ برنامج المياه بانتظام لكل قرية ليشمل التوزيع جميع المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وسرعة إصلاح المحولات الكهربائية، بكل من الحسنة، وبغداد، والجفجافة، حتى يتم تلافى الأعطال المتكررة، وكذا توجيه تعليمات لمدير الإدارة الهندسية، بسرعة التنبيه على الشركة المنفذة لإنارة قرية بغداد بسرعة إصلاح الكابل الخاص بالكشافات.

كما تم التنبيه على الشركات والمقاولين الذين يعملون في مجالات الإنترنت والطرق والمياه والغاز والصرف الصحى، بإعادة الشئ لأصله فور انتهاء الأعمال، والتأكيد على مدير الإدارة الصحية، بشأن توافر الأدوية والعلاج، داخل كل وحده صحية بقرى المركز.

وشدد البيان على ضرورة الإنضباط في العمل لتحقيق مصالح المواطنين، وتوفير كافة متطالباتهم، مشيرآ إلى أن الجميع يعمل على خدمة مواطنى مركز ومدينة الحسنة لتسهيل مصالحهم وتوفير حياة كريمة لهم.