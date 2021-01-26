شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: ترقية 381 ألف معلم وتغليظ عقوبة التعدى البدنى على هيئات التدريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة اتخذت الوزارة اجراء مهم للحفاظ على كرامة المعلم المصري، وذلك بتقديم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 241 مكرر إلى مواد القانون رقم 58 لسنة 1038 بإصدار قانون العقوبات، وذلك لتشديد العقوبات على كل من تعدى بالايذاء البدني على أحد أعضاء هيئة التدريس أثناء عمله أو بسببه.

وفيما يخص مستوى تحسين أوضاع المعلمين المالية ، حققت وزارة التربية والتعليم العديد من الانجازات : حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اقرار مجلس النواب لحزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم .

ويستفيد من هذه المزايا عدد 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي بتكلفة تبلغ 6.6 مليار جنيه ، وتم انشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم .

وتم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% ، وزيادة حافز الاداء الشهري بقيمة 50% ، وزيادة مكافآة الامتحانات بنسبة 25% ، وحافزادارة مدرسية شهري بواقع من 150 حتى 250 جنيها للمدير والوكيل.

وبلغ متوسط الزيادات الشهرية للمعلم من 325 حتى 457 جنيها بخلاف حافز الادارة المركزية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق بضخ 500 مليون جنيه توزع على مديريات التربية والتعليم، كحافز للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في مراحل التطوير، وذلك لمعلمي رياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي، ويسري هذا الاجراء على الصفوف التي ستدخل في التطوير تباعا، مع الاخذ في الاعتبار استصدار توصية بهذا الصدد من ذات اللجنة بمجلس النواب القائم.