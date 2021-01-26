شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إنشاء 19 ألف فصل بالقرى الأكثر فقراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أنها نجحت في توفير الخدمة التعليمية وخفض كثافات الفصول في القرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج «حياة كريمة».

وأضافت في تقرير رسمي أنه تم تنفيذ 1431 مشروعا بإجمالي 19271 فصلا بالقرى الأشد احتياجا في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأكدت أنه تم إنشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدني.

كما تم الانتهاء من إنجاز 4603 مشروع تضم 72230 فصلا جديد‏‏ا، مشيرًة إلى أن هذا العدد يشمل 20400 فصل ‏لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومبادرات حياة كريمة التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2019 /2020.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء 50 مدرسة مصرية يابانية، وجار العمل على افتتاح وتشغيل 7 مدارس أخرى يابانية، كما تم إنشاء 7 مدارس للمتفوقين ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين إلى ‏15 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 4 مدارس أخرى لتكون مدارس للمتفوقين وجار العمل بمدرستين أخريين.

‏وعلى مستوى تجهيز وفرش المدارس، أكدت الوزارة أن ‏عدد التخت ‏التي تم توريدها لإنشاءات جديدة أو إحلال التجهيزات المتهالكة بلغ 1513951، ‏كما تم تقديم دعم إضافي لفصول رياض الأطفال بالتجهيزات المطلوبة بنحو 9581، بالإضافة لتنفيذ مبانٍ إدارية لتوفير مبانٍ مستقلة للإدارات والمديرية ولصالح خفض الكثافات بالمدارس التي تستغلها بعض هذه الإدارات بإجمالي 56 إدارة.

كما تم إنشاء وتطوير مبانٍ مدرسية من خلال منح خارجية من اليابان وألمانيا والكويت في 154 مدرسة، كما تم تقديم الدعم الفني والاستشارات الهندسية للجهات والوزارات الأخرى«.