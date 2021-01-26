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إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب ميكروباص أمام كوبري السلسلة بمدينة كوم امبو شمال أسوان.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة السلسلة بكوم امبو ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب ميكروباص علي طريق السلسلة وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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