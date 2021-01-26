شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب أجهزة المكافحة بـ«الزراعة» بالاكتشاف المبكر لمرض «صدأ القمح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بالحملات التي تقوم بها وزارة الزراعه للاكتشاف المبكر لأمراض صدأ القمح، موضحًا أن الاكتشاف المبكر لصدأ القمح ومكافحته فور ظهوه يقلل من أضراره وخطورته على إنتاجية المحصول.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن أمراض الأصداء (الصدأ الأصفر والبرتقالي والأسود) هي أخطر الأمراض التي تصيب الأقماح، وتتسبب في تقليل إنتاجيته وأخطر أمراض الأصداء هو مرض الصدأ الأصفر، وتظهر أعراضه على الأوراق والسنابل على شكل بثرات مسحوقية صغيرة ومستديرة صفراء بلون الصدأ في خطوط طولية ومتوازية وعند مسحها باليد تظهر لون أصفر، وهو مرض فطري ينتقل بسرعة عن طريق الرياح، ويعتبر المناخ الحالي بداية من شهر يناير وحتي نهاية فبراير مناخ ملائم لانتشار الصدأ الأصفر، حيث تنخفض درجات الحرارة ويتسبب الصدأ في ضمور في حبة القمح مما يقلل الإنتاجية.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن العوامل التي تساعد في الإصابة بأمراض الصدأ تكمن في زراعة أصناف من الأقماح غير مقاومة لأمراض الصدأ، ووجود بيئة مناسبة لنمو الفطر من انخفاض لدرجة الحرارة، ونشاط للرياح، مع وجود رطوبة نسبية وضعف التربة وعدم الاهتمام بالتسميد المناسب والتأخر في المكافحة الفورية.

وشدد «أبوصدام»، على أنه لمواجهة امراض الأصداء زراعة اصناف اقماح موصي بها من جهات معتمده ومقاومه لامراض الصدا مع الالتزام بالسياسه الصنفيه والمواعيد المثلي للزراعه وعلي المزارع مراقبة محصول لاكتشاف الاصابه مبكرا وسرعة المعالجه بالمبيدات الكيماويه المناسبه والموصي بها مع تكرار الرش