شكرا لقرائتكم خبر عن جودة عبدالخالق يتحدث عن «نظريات الفائزين بنوبل الاقتصاد 2020» في ندوة غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتحدث الدكتور جودة عبدالخالق الوزير الأسبق، واستاذ الاقتصاد، في ندوة عبر تطبيق زووم مساء يوم الأربعاء المقبل عنوانها «منهج المباريات ونطرية المزادات «نوبل ٢٠٢٠».

تنظم الندوة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.

من جانبه قال الدكتور جودة عبدالخالق لـ«المصرى اليوم» إن نظرية المزادات تحدد الأسس والقواعد اللازمة لرفع كفاءة المزادات بما يعظم النفع لكل الأطراف، أما نظرية المباريات أو الألعاب فهى النظرية التي تفسر سلوك الفاعلين الاقتصاديين (منتج، مستهلك، بائع، مشتر) عندما يكون تصرف كل منها متوقف على سلوك ومواقف الآخرين.

وأضاف انه سيعرض في الندوة تلك النظريات من وجهة نظر نقدية ويبين ما يجب أن نستفيده في مصر والعالم العربى من النظريات الاقتصادية الحديثة.