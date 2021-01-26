شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الخطة والموازنة بالنواب»: مصر لها استقلالية تامة ولا تنتظر تعليمات أو تدخلات من أي دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» رفضه التام لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تدخل في الشأن العام المصري.

وقال «سالم» إن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ ولها استقلالية تامة ولا تنتظر تعليمات أو تدخلات من أي دولة، مضيفًا أننا استطعنا بفضل الإدارة الرشيدة للبلاد ووطنية وحكمة واخلاص القيادة السياسية المصرية عبور أزمات كبيرة وبوعي الشعب المصري رفضنا حكم الإرهاب وعدلنا مسار الديمقراطية لنضع بلدنا على الطريق الصحيح.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن ما تقوم به الولايات المتحدة حاليًا هو محض تدخل سافر لا يليق بدولة مثل مصر.

وقام «سالم» بصفتة موطن ونائب عن الشعب المصري بإعلان تضامنه الكامل مع الدولة والحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.