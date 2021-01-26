شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. «الصحة العالمية» تعلن آخر مستجدات الوضع الوبائي واللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء، عبر الانترنت، للإعلان عن آخر المستجدات حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في الإقليم، بالإضافة إلى آخر مستجدات اللقاحات.

ويتحدث خلال المؤتمر كلا من الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 669 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 162486 حالة من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة.