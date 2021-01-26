شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: جاري تنفيذ المرافق الخارجية بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، أنه جاري تنفيذ المرافق الخارجية بالمنطقة الصناعية بنصر النوبة، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق في حين جاري العمل في باقي المرافق العامة بالتوازي، بينما جاري العمل في إنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما تضم المنطقة 14 طريقًا بإجمالي أطوال 3500م، وشبكة صرف بطول 5600م وشبكات تغذية مياه شرب بطول 4500م، بجانب شبكة للحريق بطول 6200م وخزان مياه سعة ألف م3، بجانب استكمال قرى الظهير الصحراوي بواسطة جهاز التعمير.

وأضاف «عطية» أنه جاري إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي بتكلفة 85 مليون جنية والمقام على مساحة 1100م2، حيث إن المركز يتكون من 3 أدوار، ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضًا غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، بجانب إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذا تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000م3/يوم بقرية عنيبة بنصر النوبة.