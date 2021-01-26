شكرا لقرائتكم خبر عن درع تمثال إيزيس من مهرجان أفلام المرأة تكريمًا لرئيس جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، بإهدائه درع المهرجان ممثلاً في تمثال إيزيس، تقديراً لجهوده الكبيرة في مساندة فاعليات المهرجان خلال الدورات السابقة، وحرصه على التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وورش العمل والتدريب التي ينظمها المهرجان بمحافظة أسوان .

وقال الدكتور أحمد غلاب، إن الجامعة تدعم المهرجان من خلال منشآتها الجديدة حيث يوجد بها عدد 2 مسرح صيفي ومسرح مكشوف، والمشاركة الفعالة للطلاب من خلال مواهبهم الفنية والثقافية.

وأشاد السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان بالطفرة التي تشهدها الجامعة وخاصة المشروعات التنموية والثقافية التي تخدم الآلاف من أبناء أسوان والمحافظات المجاورة .

وأشار الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان إلى أهمية دور جامعة أسوان التي كانت شريكا أساسيا في دعم المهرجان منذ انطلاقتة الأولي بأسوان، مؤكدا أن الجامعة ستكون أحد الأماكن الرئيسية لفاعليات القادمة .