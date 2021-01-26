شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر ووزارة الأوقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر، ووزارة الأوقاف، وذلك بمكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة.

يأتي البروتوكول الحاقاً للبروتوكول السابق الذي تم توقيعه في 14 يناير 2021، كما يهدف إلى فتح باب التقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة، بجامعة الأقصر للعام الجامعي، 2021-2022، بالشراكة بين وزارة الأوقاف مع الجامعة.

وستساهم جامعة الأقصر، في مصروفات الدراسة، لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف لأئمتها بنسبة 50% .

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الأوقاف، وجامعة الأقصر، على المشاركة في خدمة وتنمية المجتمع.