شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيي شفاء الأورمان والحميات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، والدكتور محمد الرملى، مدير مستشفى الحميات بالأقصر، برتوكول تعاون طبي.

حضر توقيع البروتوكول، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيرى نائب المحافظ، ومحمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، وصبرى عبدالحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إلهام محمد وكيلة مديرية الصحة بالأقصر.

ويتضمن البروتوكول بين مستشفى شفاء الأورمان والحميات تعاون طبي في عدة مجالات طبية مما سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للمرضى في محافظة الأقصر.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة في مستشفى شفاء الاورمان، مشيرا إلى أن المستشفى تقدم خدمات كبيرة كان يفتقدها المرضى في محافظات الصعيد.

وأكد المحافظ، أنه يتابع عن قرب ما يتم إنجازه من أعمال مميزة داخل المستشفى التي نستعين بأفضل الأطباء المتخصصين في مجال طب الاورام وتستعين بأفضل الأجهزة الطبية العالمية.

فيما أكد محمد خيرى عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة سعيدة بالتقدم الطبي الملموس داخل المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تمد يدها لمستشفى شفاء الاورمان لتواصل مسيرتها الناجحة في علاج مرضى الأورام في الصعيد.

وقال الدكتور هانى حسين، مدير مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان، إن بروتوكول التعاون هدفه الأساسي تسهيل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الاقصر، مشيرا إلى أن هدف كل المستشفيات خدمة المرضى أولا وأخيرا لذلك نرحب بأى تعاون مثمر مع أي مستشفى.

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الاورمان هي جزء هام من أنشطة الأورمان الأم التي لها إسهامات في كافة المجالات الخدمية والطبية في مصر، موجها الشكر لمحافظ الأقصر ووكيلى الصحة والتضامن على كل ما يقدمونه لصالح المواطنين في الاقصر.

وأعرب الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن سعادته بما شاهده في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في أول زيارة له بالمستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى لا تقل عن أي مستشفى عالمية من حيث الإنشاءات والخدمات التي تقدمها للمرضى.

وعبر صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن سعادته بالمشاركة في توقيع البروتوكول الذي سيصب في مصلحة المواطن الاقصرى الذي كان يفتقد مثل هذه الخدمات التي ستقدم بشكل مجانى تماما.

ووجه الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفي الحميات بالأقصر، الشكر لقيادات مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان على تعاونهم وترحيبهم بالتعاون مع الحميات، مشيرا إلى أن ثمرة هذا التعاون ستنعكس سريعا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في محافظة الأقصر.