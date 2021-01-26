شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بمطروح تطالب التموين بعمل مقاصة لأصحاب مخابز لتحصيل الغرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، برئاسة أنور رحيم، أصحاب المخابز ممن عليهم غرامات أو مستحقات لمديرية التموين بمطروح وفي نفس الوقت له مستحقات فروق أسعار قديمة، الحضور لمقر الغرفة لإعداد كشوف بأسمائهم، حيث ستقوم الغرفة بمخاطبة مديرية التموين لتسوية هذه المديونيات بنظام (المقاصة).

وقال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إنه بعد التواصل مع أعضاء شعبة المخابز تم الاتفاق على هذا الإجراء الذي يصب في مصلحة أصحاب المخابز للقضاء على المشاكل التي تواجههم، وأهمها غلق المخبز، معلنًا أن الغرفة التجارية بمطروح تبذل قصارى جهدها للقيام بواجبها نحو السادة تجار مطروح.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل مجلس إدارة شعبة المخابز واعتماد نظامها الأساسي، تحت إشراف الغرفة التجارية لمحافظة مطروح، وتهدف الشعبة إلى اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين بها وتحسين رغيف الخبز واحتساب التكلفة الفعلية للرغيف، بالإضافة إلى تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المشتغلين بالمهنة أو بينهم وبين الأفراد، وكذلك بحث المشروعات التي تقدم إلى الشعبة سواء كانت من الغرفة التجارية أو من أعضاء الشعبة أو من المنتسبين إليها.

وتعتبر الشعبة حلقة الاتصال بين العاملين بالنشاط والجهات الرقابية المختلفة للتيسير على مزاولي النشاط في إزالة المعوقات التي تواجههم والمشاركة في لجنة التظلمات لصالح أصحاب المخابز.