شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس حنين حسام فتاة التيك توك 15 يوما بتهمة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء تجديد حبس حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك 15 يوم على ذمة التحقيق، في قضية الاتجار بالبشر.

كما جدد قاضى المعارضات حبس مودة الأدهم أيضا، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قضت ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي التيك توك و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.