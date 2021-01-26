شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير الخارجية: هل هناك توجه للجوء للقضاء الدولى بشأن ملف المياه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى عدة تساؤلات لوزير الخارجية سامح شكرى، فى مقدمتها ما يتعلق بالمياه، مشيرًا إلى أن النيل هو شريان الحياة والمياة قضية أمن قومي تقلق شعبنا وتخص أجيالنا القادمة، وتابعنا عشرة سنوات من المفاوضات، قائلا: "فى وقت كانت علاقتنا بالإدارة الأمريكية فى أحسن أحوالها لم نرى أى تقدم على مستوى مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية ! فما خطة الوزارة الآن؟ وهل هناك توجّه للجوء للقضاء الدولى؟

وفى نفس الملف تساءل البياضى: كيف ولماذا لم نستغل حتى الآن ملف الضغط من خلال علاقاتنا مع حلفائنا وتحديداً السعودية والإمارات وما لهم من استثمارات هائلة فى القطاع الزراعى بإثيوبيا؟!

واختتم البياضى بسؤال عن (الوكالة المصرية للتنمية) وقال: "هذه الوكالة من المفترض أنها الذراع الاقتصادي للتنمية الذى يخدّم على ملفات الخارجية . أين هذا الاستخدام وما هى الخطة الموضوعة لتطوير هذه الوكالة؟! و نحن نرى فى نفس الوقت دولاً أخرى معادية لمصر تلعب هذا الدور بقوة لتحقيق مصالحها الخارجية.