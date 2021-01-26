شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الطب الشرعى: وفاة المخرج السورى حاتم على طبيعية ولا شبهة جنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت نيابة قصر النيل، تقرير الطب الشرعى النهائي، في واقعة وفاة المخرج السورى حاتم على، بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة، وأفاد تقرير الطب الشرعي، بعد تشريح جثمان المخرج السوري وأخذ عينات من جثته، أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية .

البداية كانت بتلقى شرطة النجدة، بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السورى حاتم على، متوفيا داخل غرفته، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة ارتداء المخرج السورى كامل ملابسه، ولا توجد أي أثار عنف في غرفته.

انتقلت نيابة قصر النيل إلى الفندق، لمعاينة مكان العثور على الجثة، وتبين عدم وجود أية آثار عنف بالمكان كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء العاملين بالفندق وخاصة من عثر على الجثة لسؤالهم.