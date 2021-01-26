شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تكشف خرائط الطقس حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأربعاء 27 يناير وحتى السبت 30 يناير 2021 ، وهى فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من حالة الطقس بداية من غدا ، وكشف عن خرائط الأمطار ونشاط للرياح ، كما يلى :





يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار خفيفة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد لى فترات متقطعة

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 2 - 3 متر





يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج 2-3 متر

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 3 - 4 متر





يوم الجمعة 29 يناير 2021:

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج من 2-3 متر





يوم السبت 30 يناير 2021 :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد .