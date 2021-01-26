شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط للرياح غدا وطقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 08 درجة.