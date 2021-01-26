شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف: لدينا خطة لتوعية القطاع الطبي بـ«لقاح كورونا» وأهميته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ورحب رئيس جامعة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، للمجلس، مؤكدًا على التعاون بين الجامعة والمحافظة في جميع المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واستهل المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مؤكدًا على تضحيات رجال الشرطة وجهودهم في الحفاظ على أمن المواطنين والتصدي للجريمة ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا على التعاون التام بين الجامعة والمحافظة في جميع جميع المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة لتقديم أي خدمة من اجل خدمة المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن الجامعة لديها خطة لتوعية القطاع الطبى باللقاح وأهميته وفوائده وذلك بالتعاون مع المحافظة.

وناقش مجلس جامعة بنى سويف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة حلوان، السبت الماضي، وطالب رئيس الجامعة من عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من جدول الامتحانات واعلانه خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.