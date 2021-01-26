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حقيقة تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو المقبل

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محمد عبد العاطي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حالة إجراء أي تغييرات في موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

ونناشد جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

Image may contain: ‎one or more people, ‎text that says '‎هخورية العرية دناسة مجلس الوزلة المركز الإعلامى شائعات << تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسی الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو القادم. حقائق << وزارة التربية والتعليم والتعليم :الفني غير صحيح ونؤكدعلى أنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن ونشدد على عقد كافة امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام فى 20 فبراير 2021 وفقآلقرارات مجلس الوزراء ونشير إلى أنه فى حالة إجراء أى تغييرات فى موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الجهات المعنية WAE F‎'‎‎

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