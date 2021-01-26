هيئة قناة السويس تُسهم في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة من إسطوانات الأكسجين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهمت هيئة قناة السويس في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة الثلاث من اسطوانات الأكسجين خلال هذه الفترة بالغة الأهمية، وذلك عن طريق مضاعفة معدلات الإنتاج لمصنع الأكسجين التابع لها الكائن بترسانة بورسعيد البحرية من 3000 اسطوانة تلبي احتياجات الهيئة إلى 6000 اسطوانة شهريًا على أن يتم استخدام الفائض لمليء اسطوانات الجهات الخارجية وتلبية احتياجاتها، انطلاقًا من مباشرة مسؤولية الهيئة المجتمعية لدعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «Covid19».

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلتزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المُستجد، مثمنًا في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المعدلات الإجمالية لمصنع الأكسجين التابع للهيئة على مدار العام الماضي بلغت 37 ألف اسطوانة، متوقعًا زيادتها خلال العام الجاري بما يتماشى مع الظروف الراهنة، لافتاً إلى نجاح المصنع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في دعم مستشفيات مدن القناة باحتياجاتها من أسطوانات الأكسجين.

جدير بالذكر، أن مصنع الأكسجين يوجه إنتاجه بالأساس لورش قناة السويس لاستخدامه في عمليات قطع ولحام الحديد والوحدات المعدنية، وبناء وصيانة الوحدات البحرية، وتلبية متطلبات الشركات التابعة لمزاولة أنشطتها، فضلاً عن تزويد مستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ ببورسعيد التابعتين للهيئة باحتياجاتهما من أسطوانات الأكسجين.

هيئة قناة السويس تُسهم في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة من اسطوانات الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا

هيئة قناة السويس تُسهم في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة من اسطوانات الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا

هيئة قناة السويس تُسهم في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة من اسطوانات الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا