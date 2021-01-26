شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يفتتح محطة معالجة الصرف المدمجة بمرسى علم (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ويرافقه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية، الثلاثاء، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية المدمجة طاقة ٧٠٠ م٣ / يوم بمدينة مرسى علم.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر ان تكلفة انشاء المحطة ٧ ملايين جنيه تم تمويلها من محافظة البحر الأحمر، لخدمة ( ١٣٣٢ ) وحدة إسكان وتشغيل مشروعات البنية التحتية لتحسين مستوي الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

ومن المقرر أن يتم استخدام المياه المعالجة من المحطة في ري المساحات الخضراء وسط التجمع السكني وري جزر الطريق الرئيسي بالمدينة.