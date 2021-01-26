شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من «زراعة الفيوم» لمتابعة نمو ومشاكل المحاصيل الشتوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن لجنة من إدارة المكافحة بالمديرية والبحوث الإقليمية بالفيوم بمشاركة الدكتورة هدى رجب، باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة إيمان عبدالتواب، باحث بمعهد بحوث أمراض النبات، والمهندس ربيع محفوظ، مسؤول مكافحة حقلية بإدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس مجدي سعد، مشرف بجمعية زاوية الكرادسة، بمتابعة المحاصيل الشتوية.

قام الفريق بالمرور على زراعات القمح وبنجر السكر والخس لفحصها ومتابعة الحالة العامة لها بمركز الفيوم بناحية جمعية زاوية الكرادسة، حيث تم فحص نباتات القمح، وتبين وجود تشوهات ناتجة عن رش مبيد حشائش رفيعة أدت إلى احتراق أوراق القمح وتم التنبيه على المزارعين بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية عند رش المبيدات من حيث استخدام المبيد المناسب والموصى به من قبل وزارة الزراعة، ومراعاة التركيز المناسب ووقت الرش والتأكد من نظافة آلة الرش من أثر أي مبيد سابق، كذلك تم فحص نباتات الخس، وتبين من الفحص وجود أعراض إصابة بالبياض الزغبي وفيرس تجعد اوراق القمة وأيضا أعراض بسيطة لإصابة بكتيرية والتورق، وتم أخذ عينات منها لفحصها معملياً .

كما قامت اللجنة بالمرور بناحية جمعية بندر الفيوم وفحص نباتات بنجر السكر بحوض الجربة، وتبين من الفحص وجود أعراض لتبقع الأوراق السركسبوري وأعراض ذبول وأعراض فيروسية ( تبرقش وتجعد الأوراق )، أعراض تفريع النباتات وصغر حجم الأوراق، وتم أخذ عينات لفحصها معملياً، كما تبين وجود أعراض إصابة حشرية لدودة ورق القطن وبعض لحرشفية الأجنحة والجاسيد ووجود أعراض بسيطة مشابها لخنفساء البنجر وذبابة البنجر وفراشة البنجر، وتم أخذ عينات من النباتات والحشرات لفحصها معملياً للتأكد منها، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة تطبيق التوصيات الفنية للمحصول ومكافحة الحشائش من بداية الموسم ومراعاة الكثافة النباتية وطرق المقاومة اللازمة وكيفية القضاء على الإصابة .