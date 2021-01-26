شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تستجيب لاستغاثة «طفلة التوك توك»: «سلّمت أسرتها الكشك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت جمعية الأورمان، الثلاثاء، لاستغاثة الطفلة نورا المعروفة باسم «طفلة التوك توك»، والتي ظهرت عبر قناة «dmc»، وتم عرض حالتها، والتي تعمل على «توك توك» في محافظة الشرقية من أجل مساعدة أسرتها في المصاريف وتحمل اعباء الحياة وكل امالها ان تعود الطفلة إلى المدرسة وأشقائها المحرومين من التعليم فالأسرة عددها 5 أطفال بجانب الأب والأم .

وقامت جمعية الاورمان بالاستجابة السريعة، وقامت بمنح الطفلة وهي تبلغ 11 عامًا، رخصة الكشك وبالتعاون مع المحافظ ورئيس مجلس مدينة الحسينية قام اليوم مكتب مشروعات الشرقية بتسليم اسرتها الكشك وشراء البضاعة التي تختار بيعها بالكامل وتسليمهم «ديب فريزر» وتوصيل عداد الكهرباء لكسب قوت يومهم.

جمعية الأورمان تستجيب لأسرة نورا "طفلة التوك توك"....وتسلم اسرتها الكشك

جمعية الأورمان تستجيب لأسرة نورا "طفلة التوك توك"....وتسلم اسرتها الكشك

جمعية الأورمان تستجيب لأسرة نورا "طفلة التوك توك"....وتسلم اسرتها الكشك