شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: نقلة خدمية وتنموية ستشهدها «قرى المبادرة الرئاسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن المحافظة ستشهد نقلة خدمية كبيرة ضمن المشروع القومي لتنمية ريف مصر، والذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم خلال المرحلة الأولى اختيار 65 قرية والتي سيتم استكمال الخدمات بها في مختلف القطاعات خاصة الصرف الصحي والطرق والتعليم والصحة.

وأشار المحافظ خلال حضوره اجتماع مجلس اجتماع جامعة بني سويف، الثلاثاء، إلى خطوات هامة وعملية في هذا المجال، حيث تم تشكيل مجموعات عمل وفرق ميدانية تضم شباباً من البرنامج الرئاسي ووحدة الرصد الميداني وشباب تأهيل وتمكين وممثلين من شباب القرى التي سيتم تنفيذها المشروعات بها، للرصد الدقيق والحوار المجتمعي مع أهالي القرى المعنية، بجانب أنه تم تشكيل لجان مختصة بتنفيذ المبادرة تضم كافة الجهات المعنية والجهات المعاونة.

تابع المحافظ حديثه عن مبادرة تنمية القرى، مؤكدًا على أهمية التعاون في مجال التنمية الثقافية والفكرية للقرى المستهدف تطويرها، وذلك ليكون المواطن شريكاً أساسياً في أعمل التطوير، وليكون التطوير شاملاً لكافة الجوانب الخدمية والتنموية والفكرية