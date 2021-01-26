شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز» 25 يناير: بدء التطعيم واحتفاء بأسر الشهداء وظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوعت القضايا التي ناقشتها برامج «التوك شو» المختلفة، مساء الأثنين، ما بين الحصول على لقاح كوورنا في مصر للأطقم الطبية، واستضافة عدد من أسر شهداء الشرطة احتفالاً بذكرى عيد الشرطة الموافق 25 يناير، «المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التليفزيونية.

أول طبيبة تحصل على لقاح كورونا

قالت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة مصرية تحصل على لقاح فيروس كورونا، إنها مطمئنة من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بسبب ثقتها في القيادة السياسية، كما أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت في التجارب السريرية، وهو ما طمأنها بشأن مأمونية وفاعلية اللقاح، كما أن عددًا كبيرًا من الدول لقحت المواطنين به.

وقالت في تصريحاتها في برنامج «هذا الصباح»، مع أسماء مصطفى، على شاشة إكسترا نيوز: «محستش بأي حاجة وهي حقنة عادية جدًا، ومفيش حد النهاردة حصل له حاجة، ولا أي شكوى من أطباء مستشفى أبوخليفة، وملتزمة بالإجراءات الاحترازية».

وأكملت أن «حصولنا على اللقاح استكمال لدورنا، فنحن نعمل على طمأنة الناس ونفسنا بشأن مأمونية اللقاح وأن ما يثار حوله شائعات، وعمومًا فقد وصلتني اتصالات هاتفية كثيرة جدًا وطمأنت الجميع على حالتي الصحية».

مطالبات بوضع التعليم في الأزهر تحت إشراف مدني

طالب الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق بأن يكون التعليم في الأزهر الشريف تحت إشراف مدني، مؤكدًا أن الدول المتقدمة في العالم ليس بها ازدواجية في إدارة عملية التعليم.

أضاف «صفور» في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر»، «الأزهر ليس تعليمًا مدنيًا، والمثال الحقيقي على التعليم المدني هو جامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط».

أوضح «المدنية في معناها ترادف العلمانية والتي تعني الفصل بين الدين والدولة والدنيا والآخرة» مضيقًا «لا بد من دراسة المواد المرتبطة بالشريعة تحت إشراف هيئة مدنية».

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يكشفان كواليس تعرفهما

كشف الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح كواليس تعرفهما على بعضهما البعض، قبل إتمام زواجهما نهاية العام الماضي، مؤكدين أنهما كانا يشتركان من البداية في الشعور بالمسؤولية تجاه أسماء آبائهم وقيمتها في المجال الفني.

قال صالح خلال لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «كانت هذه هي بداية الأرض المشتركة بيننا، وبدأنا نتبادل الحديث وبدأت المحادثات الهاتفية تتكرر فيما بيننا»، بينما أضافت مهنا، «مع مرور الوقت بدأت علاقة الصداقة تتطور بيننا، وبدأنا نكتشف أشياء مشتركة بيننا».

هل يتعرض السجناء لانتهاكات في مصر

رد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ما يقال بشأن تعرض السجناء في مصر للخطر بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، موضحًا أنه يرفض تمامًا الكلام الصادر من الخارج بأجندات ممنهجة.

أضاف «رضوان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، هذا ما ورد في بيان مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صباح يوم الجمعة، وكان لنا رد قوي جدًا تم ترجمته للغة الإنجليزية والفرنسية وتم إرساله إلى برلمان الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي«.

تابع «ليس من المتوقع تحريك جهاز الدولة بالكامل بسبب بيان تم إطلاقه بدون أدلة واضحة»، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك انتهاكات صريحة للسجناء فليظهرها المدعي بذلك.

تفاصيل استكمال تطعيم الطواقم الطبية

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن السبب في اختيار مستشفى أبوخليفة للعزل تحديدًا ليكون أول مستشفى يحصل طاقمها الطبي على التطعيم هو أنه من أوائل المستشفيات التي تحولت لمستشفى عزل.

أضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفيه في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع عبر قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «بدأ عملية توزيع اللقاحات على مستشفيات العزل أمس، وبكل مستشفى يوجد مكان لتلقي طلبات الراغبين للحصول على اللقاح» لافتة إلى أن الأمر اختياري والأمر يرجع لشعور كل فرد بدرجة تعرضه لخطر الإصابة.

وعن متابعة ما بعد عملية التطعيم فأوضحت «هذه نقطة مشتركة بين الدولة والمواطن، ومسؤولية المواطن تكمن في إدراكه بأن تلقيه للتطعيم لا يعني أنه غير ملزم باتباع الإجراءات الاحترازية حتى لا ينقل العدوى لغيره لأنه من الممكن أن يكون حامل للفيروس، حتى وإن كان تحصن ضد ظهور الأعراضوالمضاعفات، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ في حالة ظهور أي أعراض بعد التطعيم»، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتلقي الجرعة الثانية في موعدها.

وعلى شاشة إكسترا نيوز، قالت صفاء الشامي، أرملة الشهيد ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، والذي تم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، إن تكريم الرئيس لزوجها الراحل يحمل في طياته مشاعر الفخر والاعتزاز، رغم أنها كانت لحظات ألم بالنسبة إليها.

وأضافت ال أن زوجة كل ضابط حياتها تكون صعبة، لأن الضابط يكون منشغل أغلب الوقت، مؤكدة أن زوجها كان إنسانا عظيما، وكان يتمنى الشهادة، ويرى أن الشهادة هي الرسالة التي يبحث عنها كل ضابط.