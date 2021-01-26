شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنشاء ١٦ صوبة زراعية بقرية الراشدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع إنشاء ١٦ صوبة زراعية بقرية الراشدة تابعة للجمعية الشرعية ومؤسسة آفاق الخيرية لصالح المستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

تم تخصيص ١٤ صوبة للشباب المستفيد و٢ لصالح الجمعية الشرعية لزراعتها بالخضروات والفاكهة وتوفيرها لأهالي القرية بأسعار مخفضة وتخصيص عائدها للإنفاق على المستحقين.