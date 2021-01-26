شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة إنسانية في الدقهلية.. وفاة 4 من أسرة واحدة بـ«انقلاب سيارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، فجر اليوم، جثامين 4 من أسرة واحدة بينهم طبيبة إثر وفاتهم في حادث تصادم بمحافظة الشرقية.

وكانت أسرة الدكتورة أميرة رجب محمد الحنفي طبيبة أطفال بمستشفى منية النصر تعرضت لحادث انقلاب سيارتهم التي كانوا يستقلونها، في الطريق الاقليمي عند نزلة بلبيس دائرة مركز شرطة منيا القمح ،مساء الإثنين، ونتج عن الحادث وفاة الطبيبة ووالدها رجب محمد الحفني، 56 سنة، ووالدتها هانم محمد، 50 سنة وطفلها محمد فوزى محمد، 3 سنوات، وإصابة زوجها الطبيب فوزي محمد فوزي، بكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، ودخل العناية المركزة بمستشفي منيا القمح بالشرقية.

وأكد شهود عيان أن سيارة أسرة الطبيبة وزوجها كانت تسير على الطريق الإقليمى وخرجت احدى السيارات من اتجاه معاكس واصطدمت بها فانقلبت عدة مرات مما تسبب في وفاتهم .

وسادت حالة من الحزن بقرية الدراكسة وعدد من قرى مركز منية النصر وتوجه عدد من الأهالى إلى محافظة الشرقية لانهاء الإجراءات ونقل جثامين الضحايا للقرية لتشييع جثمانهم بمقابر العائلة .

وانتظر المئات من الأهالى على الطريق في انتظار وصول الجثامين والتي وصلت في ساعة متأجرة من ليلة أمس، وأدوا صلاة الجنازة عليهم في الخلاء أمام المسجد الكبير بالقرية وانهارت السيدات في حالة بكاء هستيرى وتسابق شباب القرية في حمل النعوش الأربعة وساروا بهم في شوارع القرية وسط هتافات «لا اله إلا الله» بصوت مرتفع حتى وصلوا للمقابر وقام خطيب المسجد بالدعاء للمتوفين بينما يردد خلفه المشيعين الدعاء .

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، بقيادة الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وإدارة منية النصر الصحية، المتوفين، وتقدموا بخالص الدعوات لهم بالرحمة وللزوج بالشفاء العاجل.

وقالت النقابة في بيان رسمي: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتورة أميرة رجب الحنفي، أخصائي الأطفال بمستشفى منية النصر، وعدد من أسرتها ربنا يرحمهم رحمة واسعة»، فيما كتب الدكتور سمير فتحي أبوالنور، مدير إدارة منية النصر الصحية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تتقدم الادارة الصحية بمنية النصر بخالص التعازي في وفاة الدكتورة أميرة رجب أخصائية الأطفال بمستشفى منية النصر ووالدها ووالدتها وابنها إثر حادث أليم تغمدهم الله بواسع رحمته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وأكد عدد من أهالى القرية أن الطبيبة وأسرتها يتمتعون بمحبة اهالى القرية وأن الطبيبة وزوجها لم يتأخروا ابدا عن خدمة أهالى قريتهم في ظل جائحة كرورنا .