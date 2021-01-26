شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر إيطاليا» تدشن مرحلة جديدة في مشروع «كايرو بيزنس بارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لنجاحها خلال الفترة الماضية، وإنجازها في إنشاءات مشروع «كايرو بيزنس بارك» بالقاهرة الجديدة، وإنطلاقاً من اهتمامها بمتطلبات بيئة العمل والشركات أعلنت شركة «مصر إيطاليا العقارية» تدشين مرحلة جديدة وهي «ألور 2.0»، ضمن مجمع «كايرو بيزنس بارك» الذي يقام على مساحة 78 ألف متر مربع، مقسمة إلى 42 مبنى إداري يناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، حيث تتراوح مساحات المكاتب من 60 إلى 290 متر مربع. بالإضافة إلى إمكانية تقسيط حتى 6 سنوات.

يعد «كايرو بزنس بارك» أول مجمع إداري متكامل في القاهرة الجديدة، تسعى مصر إيطاليا العقارية من خلاله خلق بيئة عمل ودية، كما يوفر كايرو بيزنس بارك حلاً شاملاً لدعم وجود الشركات من مختلف الأحجام التي تحتاج إلى مساحة «خاصة» لتزدهر، وذلك من خلال تقديم مفهوم المباني المستقلة والمكاتب الصغيرة إلى المتوسطة للمهنيين، حيث يتم أخذ كل جانب من جوانب إنشاء مكان عمل منتج في الاعتبار من خلال توفير الخدمات والمرافق المطلوبة، والتي تساعد الموظفين على التخلص من المتاعب اليومية وتحقيق أفضل أداء، ومنها المطاعم والكافيهات، صالون تجميل، حضانة للأطفال، صالة ألعاب رياضية، سوبر ماركت، مكتبة، مركز العناية بالسيارات، جراج سيارات، إلى جانب فندق 4 نجوم تحت علامة هيلتون جاردن ان العالمية.

أعرب المهندس محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن سعادته بإفتتاح تلك المرحلة الجديدة، لافتاً إلى أن شركته استطاعت الحفاظ على معدلات التشغيل والِإنجاز خلال الفترة الماضية، بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم أوجه الاقتصاد محليا ًوعالمياً، بل واستطاعت الشركة أيضا استئناف خططها ومنها تدشين مرحلة جديدة «ألور 2.0»، مشدداً على أن مصر إيطاليا تسعى دائما ًعلى الحفاظ على ثقة عملائها، وتلبية طلعاتهم، وأن تكون دائماً نموذجاً للتطوير والإبتكار في سوق العقارات المصرية.

أضاف «العسال» أن مشروع «كايرو بيزنس بارك» تم تصميمه على أحدث النظم العالمية في مجال المباني الإدارية، كونه يوفر مساحات مكتبية جديدة بطريقة مبتكرة وعصرية تطل على المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء وبحيرات المياه، التي تساعد على التركيز وتنمية القدرات الإبداعية لدى العاملين، مما يجعله أكثر من مجرد مجمع تقليدي للشركات، بل يخلق مفهوم جديد لمكان العمل.

وحرصًا منها على تقديم أعلى جودة وتوفير جميع متطلبات عملائها، تقوم مصر إيطاليا العقارية بتطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية، والاعتماد على الاتصالات والإنترنت وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الذكية التي تخدم المشروعات العقارية، وتم توفير وتسهيل الاتصال داخل مشروع «كايرو بيزنس بارك»، ليكون مجمع إدارى رقمي متكامل، إذ تم تزويد جميع الوحدات بخدمات الإنترنت وخدمات الهاتف الثابت «الصوتية والرقمية» التقليدية والمتطورة، والتي تشمل خدمات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPNK وهو ما يضمن أعلى حماية للمعلومات بالتعاون مع شركة اتصالات مصر.

يذكر أن «كايرو بيزنس بارك» تم إنشاؤه بشكل مثالي لتحقيق التوازن بين تصميم المبنى الإداري والمناظر الطبيعية مما يخلق توازنًا متناغمًا، هذا إلى جانب سهولة الوصول إليه من خلال عدة طرق رئيسية، حيث يبعد 5 دقائق من كل من طريق القاهرة – السويس، وطريق القاهرة الجديدة الدائري، أو 5 دقائق أيضا من شارع 90 الرئيسي، و15 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي.