شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: مصنع شركة القناة أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، يرافقه الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بجولة للمنيا، تفقد خلالها مصنع سكر شركة القناة، واستصلاح 120 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطة الشركة لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.

جاء ذلك بحضور إسلام سالم، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر، واللواء أحمد السايس، رئيس مدينة ملوي، والمهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بالمنيا، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة.

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كل قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

وشهد الوزيران والمحافظ عرضًا تفصيليًا حول المشروع تضمن طرق الزراعة وعملية الري سواء الري الحديث أو بالغمر لتوفير كميات من المياه.

ويعمل المشروع على خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.

ويقوم الوزيران والمحافظ، بتفقد المشروع القومي لتبطين الترع، ضمن تنفيذ المرحلة الأولي بطول 158 كيلومترًا، وبقيمة 485 مليون جنيهًا داخل 10 مراكز بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، تحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع.

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا

زيارة وزيرا الري والزراعة للمنيا