شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي وزوجته في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وزوجته.

تأتي هذه الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد سفيرًا للاتحاد الأوروبي في مصر في شهر سبتمبر الماضي.