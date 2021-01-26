شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام أكثر من ٢ طن أغذية في مصنع لمنتجات الألبان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بالمدينة القنايات، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن وجود منتجات غذائية بها تغير في خواصها الطبيعية بإحدى المصانع لمنتجات الألبان بالقنايات، وقامت اللجنة بإعدام هذه الكميات والتي بلغت ١.٢٥ طن، عبارة عن «جبن، سمن، شرش لبن، ملح، مستلزمات تصنيع»، كما تم ضبط ١.٥ طن سمن عبارة عن ٢٥٠ كرتونة سمن جاموسي وبقري، تزن كل كرتونة ٦ كجم، وتم سحب ٤ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة القنايات.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير الإدارة الصحية بالقنايات وفرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.