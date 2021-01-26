شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تخصص 47 مليون جنيه تمويلا جديدا لتطوير 15 مركزا لتجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزا لتجميع الألبان فى 4 محافظات ، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

ووافق "القصير" علي انشاء عشرة مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العاليه لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان.. علي أن تكون طبقاً للمواصفات القياسية حتى تكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص وقد تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزى 5% كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

الدكتور مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان صرح بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانياً على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز.

وأضاف نائب الوزير أن الإهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للإستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

كما اكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية فى الثروة الحيوانية والتى تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربى لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل, كما أن فترة ضمان الاجهزة تمتد من 10 الى 20 سنة.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اصحاب مراكز تجميع الالبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقاً للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الالكترونى مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).