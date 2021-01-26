شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدفع بـ 3 شباب من حملة الدكتوراه فى الإدارة الإشرافية بالديوان العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت وزارة الاوقاف 3 شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية فى الإدارة المركزية لشئون الدعوة، فى إطار خطة الوزارة للدفع بالشباب المثقف خاصة الحاصلين على الدكتوراه.

واوضحت الوزارة أنه بناء على لجان المقابلات التى عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب فى العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام ، تم تعيين الدكتور سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة ، والدكتور عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى، والدكتور أحمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية .