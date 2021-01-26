شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: العقارات المجاورة لعقار المرج المحترق لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أن اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لفحص العقار رقم 23 شارع عبد الحميد مبدي مدينة الاندلس - عزبة النخل مؤسسة الزكاة بحي المرج أشارت إلى عدم تأثر العقار بالحريق، الذى إندلع بالدور الثانى بإحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائى وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق حيث تبين اندلاع النيران بشقة بالدور التاني فوق الأرضى لعقار مكن من ارضي + 6 طوابق بسبب ماس كهربائي ونتج عن الحريق 5 حالات وفيات هم أب و أم و 3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار.

وكان أكد مصدر أمنى، أن المعاينة للشقة التي شب بها حريق بمنطقة المرج، مما اسفر عن مصرع 5 اشخاص من أسرة واحدة، أكدت أن ماس كهربائي فى توصيلات عشوائية، أدى إلى اندلاع الحريق، بينما تم إنقاذ طفلة من الحريق الذى اشتعل بالشقة الكائنة بالطابق السادس للعقار، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة، وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص، وتم نقل الجثث للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.







