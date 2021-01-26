شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: 32 ألف بحث علمى للباحثين المصريين خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى الشهرى، الذى أوضح أن هناك 32 ألف بحث دولى تم نشرة فى المجلات الدولية لباحثين مصريين فى عام 2020 وفقاً لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بمعدل نمو قدره 25% عن عام 2019، حيث كان عدد الأبحاث الدولية المنشورة لمصريين عام 2019 هو 25725 بحث.



وكشف بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن معامل تأثير الاستشهاد الذى يقيس جودة البحوث بلغ 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمى (المعدل العالمى 1)، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث المنشورة بعدد5,602 بحث دولى، ثم جامعة عين شمس بعدد 2,987 بحث ثم المركز القومى للبحوث بعدد 2811بحث دولى.