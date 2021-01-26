محطة مياه الشروق بالخانكة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

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شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه الشروق بالخانكة تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن حصول محطة الشروق بشمال الخانكة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح مجاهد، أن محطة الشروق المرشحه تعمل بطاقة إنتاجيه 140 ل/ث والتى تخدم مناطق الشروق الصناعيه والعكرشه وعزبة الابيض وأبوزعبل ومساكن نسمه و أن هذه الشهادة يتم منحها من خلال التفتيش على جميع أقسام المحطة للتأكد من أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات الشهادة واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً وكذلك معايير الرقابة، وضبط الجودة والصيانة الدورية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن، مضيفاً أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة طبقاً لخطة عمل الشركة، لتواكب التطورات الحديثة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
كما وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.